Nordhausen. Das neue Programmheft für das nächste Semester erscheint in Kürze. Interessierte können aus über 280 Veranstaltungen wählen.

Die Kreisvolkshochschule (VHS) ist ab sofort unter einer neuen Telefonnummer erreichbar. Wer sich zum Beispiel telefonisch für einen Kurs anmelden möchte, erreiche die VHS jetzt unter 03631/911 45 00, teilt Kreissprecherin Jessica Piper mit.

Demnächst biete die Kreisvolkshochschule Nordhausen auch wieder jede Menge Kursangebote im neuen Programm für das erste Halbjahr 2024 an - für alle, die sich im neuen Jahr beispielsweise beruflich weiterbilden, kreativ oder sportlich werden oder ihre Computerfähigkeiten verbessern wollen. Dafür und für vieles mehr gibt es Jessica Piper zufolge bei der VHS passende Veranstaltungen und Kurse im Frühjahr-/Sommersemester.

Das neue Programmheft finden Interessierte ab Mitte Februar an den bekannten Stellen im Kreisgebiet und bereits ab Montag, 22. Januar, online unter www.vhs-nordhausen.de. Mehr als 280 Kurse und Veranstaltungen stehen im neuen Semester zur Auswahl. Anmeldungen sind wie gewohnt online unter www.vhs-nordhausen.de, telefonisch, per E-Mail sowie persönlich in der VHS möglich.

red