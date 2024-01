Südharz. Einst gab es keinen Saal in Nordhausen, den der Verein aus dem Nachbarort nicht mit seinem närrischen Programm bespielt hat. Nun feiert der WKV sein Jubiläum. So wollen die Südharzer das Ereignis begehen.

„In Werther lebt ein fröhliches Volk, das gern feiert“, diese Aussage werden die meisten Einwohner bestätigen. Aber viele Jahre gab es in dem Ort bei Nordhausen nur ein großes Fest: die Kirmes. „1959 fanden es die Wertherschen Sportler dann zu langweilig und sie haben überlegt, wie man die lange Zeit bis zur nächsten Kirmes überbrücken könnte. So entstand die Idee, Karneval im Dorf zu veranstalten“, blickt Günter Rauh auf die Anfänge des Wertherschen Karnevalsvereins (WKV) zurück. „Aus der Idee wurde schnell Wirklichkeit und so fand am 20. Februar 1960 bereits die erste Veranstaltung statt. Rund 40 Leute gestalteten, ohne vorher großartig geprobt zu haben, das Programm“, so Rauh.