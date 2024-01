Nordhausen. Hilfe in der Not: Kreissparkasse Nordhausen kündigt für Hochwasser-Opfer ein Sonderkredit-Programm an. Viele nachdenkliche Worte prägen den Neujahrsempfang.

Zuversicht und Skepsis sind derzeit Nachbarn. Geht es um Geld, ist jede Krise ein Spielverderber. Das spürt gegenwärtig auch die Kreissparkasse in Nordhausen.