Nordhausen. Zwei Basketballmannschaften der Schule haben sich beim Schulamtsfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ für das Landesfinale qualifiziert. Eine dritte Mannschaft wurde „Sieger der Herzen“.

Jedes Trikot war am Ende durchgeschwitzt, die Stimmen waren heiser vom Mitfiebern und Jubeln: Die Basketballer vom Herder-Gymnasium haben beim jüngsten Schulamtsfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Bad Langensalza alles gegeben. Der Erfolg blieb nicht aus: Zwei Herder-Mannschaften qualifizierten sich für das Thüringer Landesfinale.

In der Wettkampfklasse 4 setzten sich die Nordhäuser Schüler klar überlegen gegen vier andere Schulmannschaften durch. Damit gewannen sie nicht nur den Siegerpokal, sondern auch einen neuen Basketball für ihre Schule. Eine ebenfalls herausragende Leistung gelang den Jungen der Wettkampfklasse 3. Spannende Spiele gestaltend, entschieden sie mittels überzeugender Verteidigungs- und Angriffsstrategie jedes Spiel für sich.