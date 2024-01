Nordhausen. In Nordhausen beschäftigt sich die Polizei derzeit mit dem Diebstahl von hochwertigen E-Bikes und einem Angriff auf einen Transporter.

Zwei E-Bikes im Gesamtwert von etwa 10.500 Euro erbeuteten Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hardenbergstraße in Nordhausen. Laut Polizei eriegnete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 5. Januar, und Sonntag, 14. Januar. Bei den gestohlenen Fahrräder handele es sich um ein schwarzes E-Mountainbike des Herstellers Bulls und im ein weißes E-Mountainbike des Herstellers Cube. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der E-Bikes nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.