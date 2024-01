Nordhausen. Das Lokal Barfuss ist bei dem Feuer Weihnachten 2021 in dem Fachwerkkomplex Mecklenburgs Hof stark beschädigt worden. Nach der umfangreichen Sanierung erfolgt nun der Neustart.

Das „Barfuss“ ist wieder zurück. Seit dem 6. Dezember 2023 hat das Lokal in der Nordhäuser Altstadt wieder für Gäste geöffnet. Auf eine Eröffnungsfeier haben Inhaber Ike Sachtleben und seine bei ihm angestellte Schwester Christin Klein verzichtet. Aus ihrer Sicht ist der Neustart auch so geglückt. „Über die Weihnachtsfeiertage waren wir ausgebucht“, blickt Ike Sachtleben zurück. Die Gäste nehmen das umgestaltete Restaurant in Mecklenburgs Hof gut an.