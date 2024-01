Südharz. Viele schwärmen von der Frische und den besonders guten Geschmack bei Schlachtfesten. Unser historisches Foto zeigt dieses Mal ein Lichtbild aus dem Dezember 1983.

So ein zünftiges Schlachtfest war 1983 auf dem Lande stets ein freudiges Ereignis für die Familie, Freunde und Bekannte gewesen, wenn nach getaner Arbeit nach den Gaumenfreuden in die Schlachteschüssel gelangt wurde. Viele schworen damals auf das Hausgeschlachtete, seiner Frische und des besonders guten Geschmacks wegen. Albert Schmidt (weiße Mütze) aus Klettenberg verstand sich nicht nur aufs Maurerhandwerk. Seit 13 Jahren war er damals auch schon als Hausschlachter unterwegs. Von Saisonbeginn im Oktober 1983 bis Ende Dezember schlachtete er in der Gemeinde und den umliegenden Orten 70 Schweine. Seine Spezialität waren dazumal die Leber- und Bratwürste. Wer schon einmal ein Schlachtfest miterlebt hat, erinnert sich bestimmt, wenn das Kesselfleisch brühwarm auf den Teller kam, dazu Sauerkraut und Kartoffeln, andere Spezialitäten hinzukamen und mit einem guten Schluck nachgespült wurde.