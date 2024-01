Nordhausen. So etwas hat St. Blasii in Nordhausen noch nicht gesehen: Musikalische Talente treten mit Pop, Folk und Rap auf und sammeln so Spenden für jene, die viel verloren haben durch die Flut zu Weihnachten.

Einnahmen in mindestens fünfstelliger Summe binnen zwei Stunden generieren - was verrückt klingt, soll diesen Sonntag in Nordhausen gelingen: bei einem Benefizkonzert mit professionellen Künstlern aus ganz Deutschland, wie es St. Blasii noch nicht erlebt hat: groß, bunt, vielfältig, poppig. Mit einer Teilnehmerin des Eurovision-Song-Contest als Überraschungsgast.