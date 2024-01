Nordhausen. Am 27. Januar werden Kränze am Gedenkstein in der Rathsfelder Straße niedergelegt - jenem Ort, an dem 1945 binnen drei Monaten rund 3000 Häftlinge starben.

Am 27. Januar 2024 gedenkt die Stadt Nordhausen den Opfern des Nationalsozialismus: wegen der aktuellen Umgestaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof dieses Mal am Gedenkstein in der Rathsfelder Straße, Ecke Rothenburgstraße. An jener Stelle stand einst die Boelcke-Kaserne, die die Nationalsozialisten ab 1943 als Zwangsarbeiterlager und ab Januar als KZ-Außenlager und nutzten.

Besonders durch Zwangsarbeit und schlechte Versorgung ausgezehrte Häftlinge der anderen Lager schob die SS in die Boelcke-Kaserne ab. Unter ihnen waren viele jüdische Häftlinge, die ab Januar 1945 aus den Konzentrationslagern Auschwitz und Groß-Rosen weiter nach Nordhausen verschleppt worden waren. In nur drei Monaten starben in der Boelcke-Kaserne etwa 3000 der Häftlinge – fast jeder zweite. Die menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialisten ließ diese Menschen an den Folgen von Hunger, Krankheit und organisierter Vernachlässigung zugrunde gehen.

Am 3. und 4. April 1945 bombardierte die britische Royal Air Force die Stadt Nordhausen. Die Angriffe trafen auch die Boelcke-Kaserne stark. Wobei die Briten nicht wussten, dass die Kaserne mittlerweile als Konzentrationslager genutzt wurde. Hunderte KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter starben. Die SS hatte den Häftlingen im Gegensatz zu ihren deutschen Bewachern den Zutritt zu den Luftschutzräumen verwehrt. Den Bombenangriffen waren Häftlinge und Zwangsarbeiter damit schutzlos ausgeliefert.

Als amerikanische Soldaten am 11. April 1945 das KZ-Außenlager Boelcke-Kaserne in Nordhausen erreichten, fanden sie dort entsprechend viele tote Häftlinge vor. Unmittelbar nach der Bergung der Leichen ordnete die US-amerikanische Militäradministration die Einrichtung eines Ortes zur Beerdigung der Toten an. Die Beerdigung sollte nicht nur aus moralisch-ethischen Gründen schnell erfolgen, sondern auch um eine drohende Seuchengefahr einzudämmen. Deswegen wurde anfangs auf eine Identifizierung der Toten verzichtet und die Bestattung erfolgte anonym, ihre Beerdigung erfolgte in 16 Massengräbern.

Schwerpunkt der Neugestaltung des Ehrenfriedhofs ist die Sichtbarmachung dieser Sammelgräber, da die Grabreihen der über 2300 bestatteten Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge nicht mehr erkennbar sind.

Oberbürgermeister Kai Buchmann und die ehrenamtlichen Beigeordneten legen am 27. Januar um 10 Uhr einen Kranz vor dem Gedenkstein der ehemaligen Boelcke-Kaserne nieder. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen.

