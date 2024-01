Nordhausen. Ende Februar treffen sich in Wien Radiologen aus aller Welt. Auch Nordhäuser Ärzte des Südharz-Klinikums sind dabei. Worum es dabei genau geht und warum sich deren Brustkrebs-Studie rumgesprochen hat.

Das Treffen von Radiologen aus aller Welt Ende Februar in Wien findet mit Beteiligung des Nordhäuser Südharz-Klinikums statt. Für den Europäischen Röntgenkongress wurde vom Institut für Radiologie des Nordhäuser Klinikums eine Präsentation angenommen. „Allein schon dieser Fakt ist eine Bestätigung unserer gemeinschaftlichen Arbeit”, konstatiert Chefarzt Prof. Dr. Ansgar Malich.

In dieser wissenschaftlichen Arbeit stellen die Nordhäuser Radiologen ihre Ergebnisse einer dreijährigen Studie vor, die sich mit dem Nutzen und den Ergebnissen von Mamma-MRT-Untersuchungen bei Frauen beschäftigt, die an Brustkrebs neu erkrankt sind.

Dazu wurden die Ergebnisse von 530 Mamma-MRTs in den zurückliegenden Jahren dokumentiert und ausgewertet. „Was wir daraus schlussfolgern ist die Tatsache, dass dieses spezielle Diagnoseverfahren sehr sinnvoll ist, um zusätzliche Befunde diagnostizieren zu können, was dann einen Einfluss auf die geplante Therapie bei erstaunlich vielen Patientinnen hat. Nur ein kleiner Anteil dieser zusätzlich im MRT sichtbaren Tumoren müssen auch wirklich MR-gestützt bioptiert werden. Viele können, in Kenntnis des MR-Befundes, auch sonografisch abgeklärt werden”, so Malich. Mit diesen häufig durchgeführten MR-Untersuchungen der weiblichen Brustdrüse gelinge es, zusätzliche Tumore zu finden, diese histologisch abzuklären und so die Therapie in enger Zusammenarbeit mit der Frauenklinik entsprechend anzupassen.

Die Herangehensweise der Radiologen des Südharz-Klinikums habe sich über die Nordthüringer Region hinaus herumgesprochen. Aus den Ergebnissen der Studie könne man ableiten, dass die bisherigen Leitlinien in Deutschland erweitert werden sollten, um durch eine entsprechende Empfehlung mehr Frauen als bislang ein Mamma-MRT vor dem Therapiebeginn zu ermöglichen. Bislang ist dies in Deutschland nur für eher seltene Brustkrebsformen vorgesehen.

