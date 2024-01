Nordhausen. Nach ergebnisloser Stichwahl bleibt in Nordhausen auch der Wahlvorgang im Ortsteilrat ohne Resultat. Weil erneut ein Gewählter das Amt ablehnt.

Das Dorf Stempeda findet keinen neuen Bürgermeister. Auch der zweite Versuch ist in dem Ortsteil von Nordhausen gescheitert. Bereits die Stichwahl im Dezember war misslungen. Wahlsiegerin Kerstin Benke lehnte das Amt ab. Am Dienstag erfolgte nun eine Bürgermeisterwahl aus der Mitte des Ortsteilrates. Alle drei verbliebenen Ortsteilräte nahmen teil, berichtet das Nordhäuser Rathaus. Zwei Stimmen waren ungültig, eine erhielt Marko Weißmeyer. Aber er nahm die Wahl ebenfalls nicht an. Deshalb erfüllt jetzt Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) die Aufgaben des Ortsteilbürgermeisters in Stempeda bis zur Kommunalwahl am 26. Mai dieses Jahres.