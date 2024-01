Nordhausen. Ulrich Ebert übergibt sein Lebenswerk zwei starken Frauen. Das Unternehmen hat damit in Nordhausen eine Zukunft.

Augenoptikermeister Ulrich Ebert hat sein Unternehmen „Weitblick Optik & Hörakustik“ in der Töpferstraße in Nordhausen erfolgreich an seine langjährigen Mitarbeiterinnen Nicole Pohl und Anika Ziegler übergeben. „Vier Jahre haben wir diesen Schritt gemeinsam vorbereitet“, berichtet Ebert, der das Geschäft seit Februar 1999 führte und nun für ein weiteres Jahr als Angestellter sein Berufsleben ausklingen lässt. Der 64-Jährige freut sich, dass seine langjährigen Kolleginnen das Optikergeschäft weiterführen und damit auch die Arbeitsplätze der insgesamt zehn Mitarbeiter sichern.