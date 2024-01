Nordhausen. Zwischen dem Nordhäuser Ortsteil Krimderode und Niedersachswerfen sollte die Bundesstraße nach der Winterpause wieder voll gesperrt werden. Aber daraus wird vorerst nichts.

An der B 4 zwischen Krimderode und Niedersachswerfen kann entgegen bisheriger Pläne in den nächsten vier Monaten nicht weitergebaut werden. „Wir gehen davon aus, dass es bis Juni seitens der Straßenbauverwaltung keine Bautätigkeiten auf der B 4 geben wird“, erklärt Claus Schneemann, zuständiger Sachbereichsleiter in der Nordthüringer Regionalstelle vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV).