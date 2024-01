Nordhausen. Seit Mittwochnachmittag macht der Winter seinem Namen im Landkreis Nordhausen alle Ehre. Den Winterdienst fordert das Wetter richtig heraus.

Mehr Unfälle als sonst, aber keine mit Personenschäden: Diese erste Bilanz zieht die Polizei vom Verkehrsgeschehen am Donnerstagmorgen. Anhaltende Schneefälle machen dem Verkehr im gesamten Landkreis Nordhausen seit Mittwochabend zu schaffen. „Mehrere Pkw sind in den Graben gerutscht“, informierte Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen. So beispielsweise auf der Kreisstraße zwischen Wolkramshausen und Wernrode.