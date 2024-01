Nordhausen. In der Stadt Nordhausen soll die ÖPNV-Nutzung erneut teurer werden. Die Stadtrats-Entscheidung hierzu steht noch aus.

Die letzte Tarifsteigerung liegt noch keine eineinhalb Jahre zurück, da wird über die nächste diskutiert: Bus- und Straßenbahnfahren in Nordhausen soll ab Mai knapp elf Prozent teurer werden. So jedenfalls planen es die Verkehrsbetriebe. So steht es auch in einer Beschlussvorlage für den Stadtrat, der sich einverstanden zeigen muss mit den höheren Tarifen. Der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe hat mehrheitlich bereits zugestimmt.