Nordhausen. Unternehmungslustige kommen auch am dritten Wochenende des neuen Jahres auf ihre Kosten. Das hat die Region zu bieten.

1.) Künstler aus ganz Deutschland singen für Flutopfer

In der Nordhäuser Blasiikirche findet am Sonntag um 17.30 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer mit professionellen Künstlern aus ganz Deutschland statt. Das Programm reicht von Pop, Folk bis hin zu Rap. Das Konzert wird live bei Youtube und Twitch zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

2.) In vielen Orten brennen die Weihnachtsbäume

Zum vierten Mal feiert der Sportverein Hannovera das Knutfest in Niedersachswerfen. Die Veranstaltung beginnt am Samstag ab 17 Uhr auf dem Sportplatz. Ab 17.30 Uhr fliegen die Bäume. Anmeldungen für den Wettbewerb werden vor Ort entgegengenommen Abgeschmückte Bäume können am Gebäude des SV Hannovera abgelegt oder am Tag des Festes mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Sämtliche Einnahmen kommen der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zugute.

In Obergebra findet am Samstag ab 17.30 Uhr die Knutfest-Premiere auf dem Platz vor der Feuerwehr statt. Einige Vereine, die Feuerwehr und die Mitglieder des Ortschaftsrates wollen das neue Jahr im Dorf künftig mit dieser Tradition beginnen. Gemeinsam sollen bei Glühwein und Würstchen Weihnachtsbäume verbrannt werden. Wer seinen Baum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis.

In Ilfeld wird am Samstag um 16 Uhr zum Knutfest auf dem Sportplatz eingeladen. Höhepunkt ist der Weihnachtsbaumweitwurf. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

3.) Feuerwehr lädt zur Schlittengaudi

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr im Nordhäuser Ortsteil Hörningen richten am Samstag ab 14 Uhr eine Schlittengaudi aus. Veranstaltungsort ist der Rodelhang an der Straße Richtung Mauderode. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

4.) Vielerorts im Landkreis geht es närrisch zu

Zu ihrer zweiten Festsitzung laden die Mitglieder vom Bleicheröder Carnevals Club am Samstag um 19 Uhr ins Kulturhaus ein. Im Anschluss sorgt DJ Serious für Stimmung. Am Sonntag wird um 15 Uhr Kinderkarneval gefeiert.

Die erste Abendveranstaltung des Lipprechteröder Carneval Clubs geht am Samstag um 19.11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus über die Bühne.

In Görsbach starten die Jecken am Samstag in die Saison. Die erste Abendveranstaltung beginnt um 19.11 Uhr im Gasthaus „Zur Schweiz“ in Görsbach.

In Wülfingerode beginnt die erste Festsitzung des Wülfingeröder Carnevals Vereins am Samstag um 19.30 Uhr auf dem Saal der Familie Liefeith.

In der Gaststätte „Zur Linde“ findet am Samstag um 19.30 Uhr die erste Abendveranstaltung der Karnevalisten aus Großwechsungen statt. Für die Narren ist es der Auftakt in ihre 60. Saison. Zum Familien- und Seniorenkarneval wird am Sonntag um 15 Uhr eingeladen.

In Werther wird am Samstag um 19.30 Uhr im Haus des Volkes im Rahmen der 65. Saison des Wertherschen Karnevalsvereins Jugendfasching gefeiert.

5.) In der Brennerei gibt es Glühwein und Musik

Im Innenhof der Nordhäuser Traditionsbrennerei in der Grimmelallee wird am Freitag ab 19 Uhr zu einem Glühabend eingeladen. Besucher können an zwei Ständen Glühweine genießen. Für die musikalische Umrahmung sorgt Ronald Gäßlein. Karten gibt es direkt vor Ort.

6.) Theaterstück wird im Jugendclubhaus gezeigt

Das Junge Theater feiert am Sonntag um 15 Uhr mit dem Stück „Der Junge mit dem längsten Schatten“ Premiere im Nordhäuser Jugendclubhaus.

7.) Weihnachtsfiguren werden eingeschmolzen

Beim Aktionstag vom Kinder-Kirchen-Laden neben der Nordhäuser Blasiikirche werden am Freitag um 15 Uhr vom Weihnachtsfest übrig gebliebene Weihnachtsmänner und andere Hohlfiguren eingeschmolzen. In den großen Topf voll flüssiger Schokolade können die Kinder dann selbst zubereitete Obstspieße eintauchen und sie verzehren.