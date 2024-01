Südharz. In zwei Orten des Landkreises organisieren Sportler Typisierungsaktionen. Jedermann kann sich dabei registrieren lassen. Wann und wo das möglich ist.

Der 15-jährige Mika Gropp ist an Leukämie erkrankt. Mika ist Nachwuchsvolleyballer und Sohn des Nordhäuser Volleyballers Daniel Gropp. Um zu helfen, wurden für das Wochenende zwei Typisierungsaktionen ins Leben gerufen. Am Samstag, dem 20. Januar, findet die erste Aktion in der Bleicheröder Georgenberghalle statt. Von 10 bis 15 Uhr ist dort ein Team des Vereins für Knochenmark- und Stammzellenspenden Deutschlands zu Gast, bei dem man sich registrieren lassen kann.

In der Ballspielhalle Nordhausen können sich alle Menschen zwischen 16 und 45 Jahren typisieren lassen. Dies ist ab 14 Uhr vor dem Benefizspiel zugunsten der Hochwasseropfer in der Goldenen Aue zwischen dem SVC Nordhausen und Schwarz-Weiß Erfurt möglich.

