Nordhausen. Das Gotteshaus in einem Nordhäuser Ortsteil muss in die Kur. Ein Förderkreis nimmt die Herausforderung an. Verstärkung ist willkommen.

Sundhäuser und ehemalige Einwohner des Ortes haben vor Kurzem den „Förderkreis Dorfkirche St. Laurentius“ gegründet. Mit dabei sind auch Pfarrer Klemens Müller und Andreas Baer, ehemaliger Mitarbeiter des Kreiskirchenamtes in Nordhausen. „Allen Beteiligten liegt die Sundhäuser Dorfkirche sehr am Herzen“, betont Förderkreisgründerin Diana Kupfer. Sorgenkind sei der stark sanierungsbedürftige Kirchturm. Generell sind aus Sicht der Mitglieder große Bauarbeiten zum Erhalt des Baudenkmals dringend erforderlich. Auch das Umfeld der Kirche sowie der Pfarrgarten sollen attraktiver gestaltet werden.

„Ziel ist es, den Erhalt unserer Kirche mit finanziellen und praktischen Mitteln zu unterstützen“, betonen die Mitglieder. Dies soll durch Arbeitseinsätze, Spenden und Einnahmen aus diversen Aktivitäten geschehen. Und so gründete sich mit den ersten neun Mitgliedern der Förderkreis. Pfarrer Klemens Müller und Andreas Baer werden diesem bei dieser großen Aufgabe zukünftig zur Seite stehen.

Die Förderkreisgründer hoffen auf viele Unterstützer. Interessierte Bürger, Firmen oder Unternehmen können sich in Sundhausen an Diana Kupfer oder das zuständige Pfarramt St. Jacobi-Frauenberg, Tel.: 03631/ 98 41 68, wenden.

red