Nordhausen. Das Jugendclubhaus in Nordhausen rückt an diesem Sonntag in den Blickpunkt. Auch Origami spielt eine Rolle.

Mechthild Harnischmacher ist Gastregisseurin beim Jungen Theater in Nordhausen. Sie inszeniert das Stück „Der Junge mit dem längsten Schatten“. An diesem Sonntag, 21. Januar, ist die Premiere im Jugendclubhaus. Wir sprachen zuvor mit der Regisseurin.

red