Nordhausen. Das „Haus Kunterbunt“ in Nordhausen bekommt zum vierten Mal ein Qualitätssiegel verliehen. Bei der Übergabe geht es sportlich zu.

Große Freude in der Nordhäuser Kindertagesstätte „Haus Kunterbunt“: Bereits zum vierten Mal hat die Einrichtung das Qualitätssiegel „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“ verliehen bekommen.

Bei der Übergabe des neuen Zertifikats, bei der unter anderem Stefan Nüßle, 1. Beigeordneter des Landkreises, Viktor Vollmer, Sportjugendkoordinator, sowie Ines Neitzel, Leiterin der Kindertagesstätte, anwesend waren, wurde es sportlich. Kinder der Spatzen-, Schmetterlings- und Bärengruppe führten einen motorisch anspruchsvollen Koordinationsparcours durch. Dieser wurde mit viel Spaß und hohem Durchhaltevermögen absolviert und gab allen Anwesenden einen kleinen Einblick in das täglich angebotene Sportprogramm der Einrichtung. Neben Parcours sind unter anderem der tägliche Morgensport oder das hauseigene Sportangebot wichtige Pfeiler, auf denen sich das Konzept vom „Haus Kunterbunt“ stützt. Im Anschluss wurde das Zertifikat überreicht. Für die Kinder gab es ein kleines Geschenk.

„Die Bewegung kommt in unserem Alltag in vielerlei Hinsicht zu kurz. Dem hat sich das ‚Haus Kunterbunt‘ angenommen und möchte mit seiner Arbeit der Bewegungsarmut entgegentreten“, so Viktor Vollmer.

red