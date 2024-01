Nordhausen. Die Stadtinformation Nordhausen setzt 2024 wieder auf eine bewährte Veranstaltung. Zur Einstimmung gibt es stets einen Klassiker.

Die Stadtinformation Nordhausen bietet auch 2024 monatlich kulinarische Stadtrundgänge an. An jedem ersten Donnerstag im Monat erwartet die Teilnehmer zur Einstimmung eine kleine Verkostung vom Nordhäuser Doppelkorn. Im Anschluss folgt ein Spaziergang durch die Innenstadt mit Halt in drei ausgewählten Lokalitäten, die mit je einer Speise eines 3-Gänge-Menüs aufwarten. Garniert wird der Rundgang mit historischen Fakten zur Stadtgeschichte und mit Anekdoten.

Start ist am Donnerstag, 1. Februar, um 18 Uhr in der Stadtinformation. Weitere Termine sind am 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 1. August, 5. September, 7. November und 5. Dezember. Um eine Reservierung unter Telefon 03631/ 696 97 97 oder persönlich wird gebeten.

red