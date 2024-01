Nordhausen. Das Winterwetter macht der Abfallwirtschaft im Landkreis Nordhausen zu schaffen. Darum kann bei Minusgraden der Müll oft nicht abgeholt werden.

Das aktuelle Winterwetter wirkt sich auch auf die Abfallentsorgung aus. „Bei den derzeitigen Temperaturen kämpfen die Mitarbeiter unseres Entsorgungsunternehmens tagtäglich mit dem Problem, dass sich insbesondere die Bioabfall-, aber auch die Restabfallbehälter nur unvollständig oder gar nicht entleeren lassen“, beschreibt Kathrin Materlik, Fachgebietsleiterin der Abfallwirtschaft im Landratsamt Nordhausen. Die Abfälle seien festgefroren und dieses Problem können die Müllwerker vor Ort nicht lösen, da es keine entsprechenden technischen Möglichkeiten gebe.

Das Team der Abfallwirtschaft hat einige Tipps, um einem Festfrieren vorzubeugen. So sollte der Boden von Restabfall- und Bioabfallbehältern mit einer Schicht zerknüllter Zeitungen oder Pappe ausgelegt werden. Die Abfälle sollten möglichst nicht lose, sondern bei Restabfallbehältern in Kunststoffbeuteln und bei Bioabfallbehältern in kompostierbaren Papiertüten oder mehrlagige Zeitungen verpackt eingefüllt werden.

Es besteht kein Anspruch auf eine zusätzliche Leerung

Ganz wichtig ist, dass die Abfälle nicht eingepresst oder verdichtet werden, denn dadurch frieren sie noch schneller fest. Wer die Möglichkeit hat, sollte die Behälter vor dem Abfuhrtag an einen frostsicheren Platz stellen. Ist der Tonneninhalt schon eingefroren, sollte am Abfuhrtag der festgefrorene Abfall von der Behälterwand gelöst werden.

Das Entsorgungsunternehmen ist bemüht, die Abfallbehälter bei jeder Witterung zeitnah und ordnungsgemäß zu entleeren. Sollte dies beispielsweise durch festgefrorene Abfälle nicht möglich sein und die Abfallgefäße nicht oder nur unvollständig geleert werden können, bestünde kein Anspruch auf eine zusätzliche Leerung zu einem späteren Termin, heißt es aus dem Landratsamt.

red