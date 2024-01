Hörningen. Vor zwölf Jahren wird in dem Nordhäuser Ortsteil erstmals zum Rodeln eingeladen. Warum das Ereignis erst zum zweiten Mal stattfindet.

Die Erstauflage der Veranstaltung liegt bereits zwölf Jahre zurück. „Seitdem konnten wir mangels Schnee keine Schlittengaudi mehr veranstalten“, sagt Michael Paetzold, Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr in Hörningen. Doch dieses Mal sind die Bedingungen optimal. Es liegt genug Schnee, sodass am Samstag in dem Nordhäuser Ortsteil die zweite Schlittengaudi stattfinden kann.