Südharz. Mit einer dreistündigen Abendveranstaltung starten die Narren aus einem Ort im Landkreis Nordhausen in ihre 60. Saison. Die Sitzung wird zu einer Reise in die Vergangenheit.

Die Narren lassen auf sich warten. Mit einer Viertelstunde Verspätung beginnt am Samstagabend die erste Festsitzung der 60. Saison des Großwechsunger Carneval Clubs (GCC). Der Saal in der Gaststätte „Zur Linde“ ist voll. Traditionell beginnt die Veranstaltung mit dem Einzug des Elferrates und der Funkengarde. Patrick Enge begrüßt als Sitzungspräsident das Publikum. „Viele sagen ja, dass mit 66 Jahren das Leben so richtig anfängt. Wir befinden uns jetzt zwar erst in der 60. Saison. Aber heute feiern wir und wir werden es uns so richtig besorgen“, verspricht er.