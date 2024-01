Nordhausen. Er verbindet Bier mit Bach und Orgel mit Rock. Nun wechselt der Nordhäuser Kantor nach Bamberg. Was er für Spuren hinterlässt und welcher Überraschungsgast zur Verabschiedung erscheinen könnte.

Ein Kantor, der es gern einmal krachen und funkeln lässt, schon einmal ein Weihnachtsoratorium im Sommer aufführt sowie Bach mit Bier und Orgel mit Rock verbindet. Bald jedoch nicht mehr im Südharz. Nach 15 Jahren endet der Dienst von Kantor Michael Goos im Kirchenkreis. Am 4. Februar wird er um 16 Uhr in der Nordhäuser Blasiikirche in Richtung Bayern verabschiedet. Man munkelt bereits, dass beim Gottesdienst selbst ein gewisser Bond winken wird.