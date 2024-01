Harztor. Der Startschuss für den Ausbau des Breitbandnetzes mit schnellem Internet fiel am Montag in Harztor. Dazu ist Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) in den Südharz gekommen.

Den Startschuss für den Ausbau des Breitbandnetzes mit Glasfaserkabel gaben am Montag Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (beide SPD) mit Vertretern der Deutschen Telekom in Niedersachswerfen. Im Rahmen des Breitbandprojekts schließt die Telekom im Landkreis Nordhausen derzeit rund 2500 Haushalte, 30 Schulen und mehr als 400 Betriebe an das Glasfasernetz an. Bund und Land fördern das Vorhaben mit insgesamt 22,3 Millionen Euro. Den Bärenanteil trägt der Bund mit 15,6 Millionen Euro.