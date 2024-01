Nordhausen. Mobbingvorwürfen folgte erst die Suspendierung des OB, nun ist die Bürgermeisterin dauerkrank. Die Folgen sind immens.

Um Worte ist sie nie verlegen. An diesem Abend der Oberbürgermeisterwahl am 10. September in Nordhausen aber ringt Alexandra Rieger um ebendiese: Platz 3 für sie heißt, entweder unter einem AfD-Oberbürgermeister zu arbeiten oder unter Kai Buchmann (parteilos). Jenem Amtsinhaber, dem das Verwaltungsgericht Meiningen Einschüchterung, Gängelung und Herabwürdigung ihrer Person bescheinigte. Die Kommunalaufsicht sprach im Rahmen eines Disziplinarverfahrens von Mobbing.