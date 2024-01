Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee bringt am Montag einen Förderbescheid über 6,4 Millionen Euro mit an die Hochschule Nordhausen. Damit soll die zweite Phase des Innovationszentrums für Wertstoffe (THIWert) unterstützt werden.

Einen Förderbescheid über 6,4 Millionen Euro hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Montag in Nordhausen an das Thüringer Innovationszentrum für Wertstoffe (ThIWert) übergeben. Als Forschungspartner beteiligt sind neben der Hochschule Nordhausen auch die Bauhaus-Universität Weimar und das Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) in Weimar. Die Mittel dienen vor allem zur Anschaffung von Forschungsgeräten und zur Deckung von Personalkosten.