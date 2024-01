Südharz. Die Kombination von Schneeschmelze und Niederschlag führt im Landkreis Nordhausen für steigende Pegel. Wie die Prognosen für die Wasserstände sind und wann wieder weniger Regen in Sicht ist.

Genau einen Monat nach dem verheerenden Hochwasser im Südharz und speziell in der Goldenen Aue, warnt die Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen erneut vor einem Wasseranstieg in Flüssen und Bächen. Vor allem im Einzugsgebiet der Helme wird dieser durch Regen erwartet, der bis Mittwoch laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch sehr ergiebig sein soll. Am Südharz können so Regenmengen von 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter auftreten, heißt es in der Warnung, die am Montagnachmittag unter anderem über Katwarn gesendet wurden. Hinzu kommt das verbreitete Tauwetter, das seit der Nacht von Sonntag auf Montag die Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich steigen lässt. Daher ist mit einer stärkeren Schneeschmelze zu rechnen.