Woffleben. Zum ersten Mal müssen die Kannenleeter Narren aus Woffleben umziehen. In diesem Jahr feiern sie im LIndenhof in Gudersleben.

„KCC - bekannt und heiter, feiert dieses Jahr beim Nachbarn weiter.“ Unter diesem Motto starten die Kannenleeter, sprich die Woffleber Narren, am 27. Januar um 19.30 Uhr mit ihrer ersten Abend­veranstaltung am neuen Veranstaltungsort im Lindengut Gudersleben. „Die Aufregung ist groß, da erstmals nach 30 Jahren nicht im Jägerhof in Woffleben gefeiert werden kann. Aber die Kannenleeter nehmen die Herausforderung an, und die Guderslebener freuen sich schon auf unser Kommen“, blickt KCC-Präsident Matthias Ehrhold voraus.

Die Kannenleeter präsentieren ihr Programm der 31. Session an drei Abendver­anstaltungen (neben dem 27. Januar am 3. und 10. Februar). Dafür können noch Karten erworben werden. Zur ersten Abendveranstaltung wird dann endlich das Geheimnis um das diesjährige Prinzenpaar gelüftet werden. Die Kannenleeter werden auch in dieser Saison Ihr Bestes geben und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Nicht zu vergessen ist der beliebte Kinderfasching, der dieses Jahr am 4. Februar stattfindet.

Aufgrund des auswärtigen Veranstaltungsortes wird für die Bürger aus Woffleben ein Bustransfer angeboten. Abfahrt nach Gudersleben ist 18.30 Uhr an der Haltestelle Schulstraße, zurück geht es in der Nacht um 1 Uhr. Bei Bedarf bitte bei der Kartenbestellung Bescheid geben. red