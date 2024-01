Südharz. Ein Verein in einem Luftkurort im Kreis Nordhausen widmet sich seit Jahren geduldig der Sanierung eines historischen Gebäudes im Ort. Ohne Hilfe geht das nicht.

Auf Karsten Burgdorf wartet auch 2024 viel Arbeit. Der Restaurator hat schon unzählige Stunden auf der Baustelle des Neuen Schlosses in Neustadt verbracht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Herrenhaus in dem Luftkurort nimmt langsam Gestalt an. „Drinnen sind wir bis auf Kleinigkeiten fertig“, ist von André Haas, dem Vorsitzenden des Vereins zum Erhalt des „Neuen Schlosses“ und der Domäne Neustadt, zu erfahren.