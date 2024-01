Südharz. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wird der Amtsinhaber einer Stadt im Landkreis Nordhausen einen Gegenkandidaten aus den Reihen der SPD haben.

Matthias Ehrhold (SPD) will es noch einmal wissen. Der frühere Ellricher Bürgermeister, der 2017 dem CDU-Bewerber Henry Pasenow unterlag, wird bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai gegen seinen Nachfolger antreten. Vorausgesetzt, er wird im März auf dem Aufstellungsparteitag der Nordhäuser SPD als Kandidat für dieses Amt nominiert. Ehrhold war von 2005 bis 2017 Bürgermeister der nördlichsten Stadt in Thüringen und fungiert als eines von vier SPD-Mitgliedern im Ellricher Stadtparlament. hpb