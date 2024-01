Nordhausen. Weltenradler Thomas Meixner berichtet mit Fotos, Videos und Audioaufnahmen in Nordhausen von seinem eindrucksvollen Reiseabenteuer. Wo er von seinen Erlebnissen erzählt und wo es Karten gibt.

Von Alaska nach Feuerland geht es am 9. Februar, wenn Thomas Meixner gleich zwei Mal sein 41.000 Kilometer langes Reiseabenteuer per Rad in Nordhausen in einer Dia-Show Revue passieren lässt.