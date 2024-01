Nordhausen. Dank einer großzügigen Spende kann das Hospiz am Stadtpark in Nordhausen eine langersehnte Anschaffung tätigen. Was das für die Bewohner bedeutet.

Das Hospiz am Stadtpark in Nordhausen ist ein Ort der Geborgenheit – hier werden Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet und ihnen eine würdevolle und komfortable Umgebung geboten. Es bietet palliative Betreuung und unterstützt die Gäste und ihre Familien auf emotionaler, sozialer und spiritueller Ebene.

