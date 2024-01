Nordhausen. Die nächsten Jecken aus dem Südharz läuten die 5. Jahreszeit ein. Auf welche Veranstaltungen sich die Fans des närrischen Treibens in Nordhausen freuen können.

Die Narren des Salzaer Carneval-Clubs (SCC) stehen bereits in den Startlöchern, denn die 37. Saison der Jecken steht kurz bevor. Am Samstag, dem 27. Januar, fällt der Startschuss für das bunte Treiben. Um 19.11 Uhr erklingt dann bei der ersten Festsitzung im Jugendclubhaus Nordhausen wieder der Schlachtruf „Solze - taut uff!“. Die weiteren Festsitzungen steigen am 3. und 10. Februar, ebenfalls um 19.11 Uhr.