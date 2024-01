Nordhausen. Einer Zeit, die geprägt ist von Träumen und Schäumen, Halbstarken und wilden Cliquen, widmet man sich demnächst in Nordhausen näher. Wann und wo die Pubertät näher beleuchtet wird.

Der Pubertät widmet sich ab 2. März eine neue Sonderausstellung im Nordhäuser Tabakspeicher. Dabei erfahren junge wie alte Besucher alles über die Zeit, in der das Leben der Kinder Achterbahn fährt. Mädchen wie Jungen entwickeln sich während der Achterbahnfahrt zu jungen Erwachsenen. Geprägt werden sie dabei von Träumen und Schäumen, Riten, feierlichen Bräuchen, Punk und Piercing, Jugendkultur, Halbstarken und wilden Cliquen, wie Museumsleiter Jürgen Rennebach verrät. Beleuchtet wird aber auch die Rolle der Pubertät in Mythen, Märchen und in der Kunst. Was allerdings letztlich die Pubertät auslöst, ist laut Rennebach auch heute noch ungeklärt.