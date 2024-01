Nordhausen. Gleich mehrere Gründe sprechen seitens der Stadt Nordhausen gegen einen Bike-Park an diesem Standort. Welche das sind und wo dafür eine Alternative weiterentwickelt werden könnte.

Der Standpunkt für einen möglichen Bike-Park zwischen Südharz-Klinikum und Gumpetal ist für Andreas Trump (CDU) ideal. Darum stand die Thematik in seinem Wahlkampf für den Posten des Oberbürgermeisters auf seiner Agenda. Schließlich seien wilde Mountainbiker-Pfade in dem Wald seit Jahrzehnten vorhanden, das Gefälle stimme und die Topographie sei abwechslungsreich, so Trump. Auch sei das Gelände in der Gumpe durch die Nähe zur B 4, zur Harzer Schmalspurbahn und zur Straßenbahn verkehrstechnisch ideal angebunden.