Bleicherode. Eine besondere Veranstaltung vereint im Kreis Nordhausen Karneval und Kirche. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wann es so weit ist und was die Besucher noch erwartet.

Darf man im Karnevalskostüm in ein Gotteshaus gehen? Die evangelische Kirchgemeinde von Bleicherode im Kreis Nordhausen beantwortet die Frage mit einem eindeutigen: Ja. Denn am Sonntag, dem 28. Januar, werden alle kleinen und großen Freunde des närrischen Treibens zur Fasching-Familienkirche eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr in der St.-Marien-Kirche der Kalistadt. Im Anschluss an die Familienkirche wird im Pfarrhaus ein Brunch angeboten und der Nachwuchs kann sich beim Basteln die Zeit vertreiben. Wer mag, kann gern etwas Leckeres zum Brunch mitbringen. „Also schlüpft in eure Kostüme und kommt am Sonntag in die Kirche“, laden Gemeindepädagogin Diana Błaszcyk-Wand und der Gemeindekirchenrat herzlich zu dieser besonderen Veranstaltung im Zeichen des Karnevals ein.

