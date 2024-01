Nordhausen. Die meisten Eltern greifen zur Wegwerfwindel. Doch es gibt Alternativen, die sogar gefördert werden können, wie zuletzt der Nordhäuser Stadtrat zu hören bekam.

Wie viel Müll durch Windeln entsteht, war dank der Einwohnerfragestunde Thema in der vergangenen NordhäuserStadtratssitzung. Bei etwa 350 jährlich in Nordhausen geborenen Kindern würden diese 175.000 Windeln Müll verursachen, so die Hochrechnung. Daher kam die Bitte auf, ein Umdenken einzuleiten und Stoffwindeln zu fördern. Schließlich würden dies in Deutschland bereits 81 Städte machen. Zu Beginn gebe es zwar eine finanzielle Hürde von 250 bis 500 Euro pro Stoffwindelsystem, doch die Investition würde sich laut des Einwohners rentieren, da dadurch weniger Wegwerfwindeln entsorgt werden müssten.