Südharz. Keine größere Schäden richtet der starke Sturm am Mittwoch im Landkreis Nordhausen an. Es sind nur umgeknickte Bäume zu verzeichnen.

Trotz hoher Windstärken richtete der Sturm am Mittwoch im Landkreis Nordhausen kaum Schäden an. Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr musste am Nachmittag nach Rüdigsdorf ausrücken, weil in der dortigen Wolfsgasse ein Baum auf die Straße gefallen war. Und in der Stolberger Straße in Nordhausen waren nach Angaben der Berufsfeuerwehr einige kleinere Bäumchen umgeknickt und haben dabei eine Telekom-Leitung beschädigt. In allen Fällen blieb der Sachschaden gering. hpb