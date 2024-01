Nordhausen. Zwei Männer gerieten in der Nacht zu Mittwoch derart in Streit, dass die Polizei eingreifen musste. Die ermittelt nun auch wegen Sachbeschädigung.

Zu einem Einsatz wurde die Polizei am Mittwoch gegen 0.30 Uhr gerufen, weil sich zwei Männer in der Bochumer Straße lautstark stritten. Laut Meldung der Beamten gelang es zunächst, die beiden Kontrahenten zu trennen. Einer der beiden nutzte die Gelegenheit jedoch, um sich beleidigend gegenüber den Polizisten zu äußern und drohte ihnen Schläge an. Daraufhin erhielt er einen Platzverweis.

Doch statt nun seinen Rausch auszuschlafen, versuchte der alkoholisierte 51-Jährige erneut, seinen Widersacher anzugreifen. Er drohte damit, ihn mit einer Glasflasche zu verletzen. Dies misslang zwar, allerdings ging bei dem Streit Glas an einer Tür zu Bruch. Daraufhin besuchte die Polizei den Angreifer Zuhause und machte ihn erneut auf den Platzverweis aufmerksam. Sollte er sich nicht daran halten, würde er in Gewahrsam genommen. Die Polizei nahm entsprechende Anzeigen auf.

red