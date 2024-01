Nina Schäfer, Isabell Galander, Alena Steinmetzer und Hannes Willerbach (von links) aus der 12. Klasse am Nordhäuser Berufsschulzentrum berichten am Tag der offenen Tür am 24. Januar über ihre Erfahrungen und beantworten Fragen der Besucher. © Hans-Peter Blum | Hans-Peter Blum