Südharz. Ein kleiner Weihnachtsmarkt schmückt den Ort im Kreis Nordhausen einen Monat nach dem Jahrhunderthochwasser. Auch der Weihnachtsmann unterbrach extra seinen Urlaub und hatte eine dicke Spende für die Hochwasseropfer im Gepäck.

Genau einen Monat nach dem verheerenden Hochwasser in Windehausen gab es für deren Einwohner eine willkommene Abwechslung. Von der noch immer währenden Arbeit, die die Wassermassen an Heiligabend mit sich brachten und in ihren Häusern hinterließen. Denn das ganze Dorf feierte auf Initiative des Weimarer Radiosenders „Antenne Thüringen“ Weihnachten. Und das Ende Januar.