Warum der Hexeneis-Erfinder in der Thüringer Kloßwelt Ehrengast war und warum es auch für Nordhäuser interessant ist, dem Museum einen Besuch abzustatten.

Hexeneis-Erfinder Hans-Dieter Werther aus Nordhausen war am Donnerstag Ehrengast in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim (Weimarer Land). Gemeinsam mit Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) weihte Eispionier Werther die neue Sonderausstellung mit dem Titel „Die Unternehmerfamilien Hügues und Werther aus Nordhausen in der Zeit vom Branntwein bis zum Hexeneis“ ein.