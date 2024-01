Nordhausen. 740 neue Photovoltaik-Anlagen sind im vergangenen Jahr im Südharz errichtet worden. Darunter sind 232 Balkonkraftwerke.

Thüringen hat im vergangenen Jahr einen beispiellosen Zuwachs an Solaranlagen verzeichnet. Mit 21.762 neu in Betrieb genommenen Anlagen erreichte die Gesamtzahl der Photovoltaik-Anlagen zum 1. Januar 2024 einen neuen Höchststand von 68.908. Der in Thüringen erzeugte Solarstrom deckt bei 950 Volllaststunden im Jahr etwa 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Freistaat. Das geht aus einer Analyse der Thüringer Landesenergieagentur ThEGA hervor.