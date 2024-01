Nordhausen. Der Gedenkstättendirektor findet klare Worte für die erneute Zerstörung in Nordhausen. Welche das sind, worin er die Ursache sieht, was sein Appell ist und wohin sich Zeugen der Zerstörung wenden können.

„Wer einen Baum absägt, der Opfern eines Konzentrationslagers gewidmet ist, der tötet diese Menschen symbolisch zum zweiten Mal.“ Obwohl Jens-Christian Wagner die Worte fehlen, kommt der Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora nicht umhin, dies so in aller Deutlichkeit zu sagen. Kurz nach dem Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus am Freitagnachmittag auf dem Platz vor dem ehemaligen Krematorium der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Denn „eine derart niederträchtige Handlung“, wie es Wagner formuliert, überschattete aktuell das Gedenken in Nordhausen.