Südharz. Was mit einem Scheunenfund angefangen hat, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. Warum sich junge Leute aus dem Südharz für Fahrräder begeistern, die älter als sie selbst sind.

Obwohl sie fast alle erst nach der Wende geboren sind, eint junge Leute aus Wipperdorf und Umgebung die Faszination für die berühmten Mifa-Klappfahrräder aus DDR-Produktion. Diese Leidenschaft führte letztendlich sogar dazu, dass sie einen Verein gründeten. Seit dem Sommer 2022 gibt es nun den KFC Igelz Wipperdorf. „Wir sind ein eingetragener Verein, der einzige dieser Art in der Region. Die drei Buchstaben stehen für Klappfahrrad-Club, und der Name sollte etwas Besonderes sein. Wir haben uns dabei an Motorrad Chapter orientiert, die immer so coole Bezeichnungen haben“, erklärt Lukas Zimmermann die Namensfindung. Der junge Mann aus Wipperdorf ist Beisitzer des Vorstandes des Vereins, den Jan Dittes leitet. Christian Bartsch als Stellvertreter und Robert Schmidt als Schriftführer komplettieren die Leitung.