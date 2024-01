Nordhausen. Eine sportliche Großveranstaltung wie das Nordhäuser Kugelstoß-Indoor würde ohne ein eingespieltes Organisationsteam nicht funktionieren.

Bevor das 15. Internationale Kugelstoß-Indoor in Nordhausen am Sonntag um 14 Uhr startete, versammelte Meeting-Direktor Werner Hütcher noch einmal sein 16-köpfiges Organisationsteam, um den genauen Ablauf zu besprechen. „Die Organisation eines solchen Meetings erfordert ein großes Teamwork, ein Rädchen muss ins andere greifen“, sagte Hütcher. Mittlerweile seien die Team-Mitglieder nach den vorherigen Indoor-Wettkämpfen „alles Profis“. Es schleiche sich dabei aber keine Routine ein. „Wir beginnen jedes Jahr aufs Neue“, so der Meeting-Chef. Er dankte aber auch den 47 Helfern, die am Samstag beim Aufbau der Wettkampfstätte in der Wiedigsburghalle geholfen haben und den Hauptsponsoren EVN und Kreissparkasse. hpb