Nordhausen. Hans-Peter Blum über den Fleiß von Ehrenamtlern in politischen Ämtern.

Politische Arbeit gleicht manchmal einer wahren Kärrnerarbeit. Diesen Eindruck konnte ich am Samstag auf der Aufstellungsversammlung der Linke in Nordhausen gewinnen. Nicht weniger als fünf Veranstaltungen waren an diesem Tag zu bewältigen. Galt es doch, im Angesicht des Superwahljahrs 2024 die beiden Kandidaten für den Thüringer Landtag, die beiden Listen für Stadtrat und Kreistag sowie die Wahl eines Delegierten in den Landesausschuss zu bestimmen.