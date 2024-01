Nordhausen. Ein breites Bündnis gegen Rechtsextremismus versammelte sich am Sonntag auf dem Nordhäuser Rathausplatz. Mehr als 1250 Menschen laut Polizei machten gegen Rechts mobil. Der Veranstalter spricht hingegen von 2500 Teilnehmern.

Ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus setzten am Sonntagnachmittag laut Veranstalter 2500 Südharzer Bürger auf dem Nordhäuser Rathausplatz. Das Bündnis „Nordhausen zusammen“ hatte zur Kundgebung aufgerufen. „Ich Freue mich, dass heute so viele Menschen hier sind“, sagte Bündnis-Sprecher Alexander Scharff. Das jüngste Treffen der rechten Szene in Potsdam sei die Spitze des großen Eisberges von Rassismus. „Dieser hat schon am 24. September mit der OB-Wahl angefangen zu schmelzen. Und heute schmilzt er weiter“, so Scharff.